Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Rakibimizi her maç öncesi olduğu gibi analiz ettik. Zorlu bir lig. Zor bir maç. Bu maçı kolaylaştırabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İyi bir maç bekliyoruz."

"İsmail Yüksek dışındaki sakatlarımızın iyileşmiş olması iyi bir sinyal. Serdar Aziz de sakatlıktan döndü. "

"Rakibin bazı oyuncuları benimle çalıştı. Carole ve Mane gibi. Cardoso'yu da çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımızı yaptık."