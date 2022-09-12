FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai devre arasında ayrılacak mı? Karar verildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Kim Min-Jae ile iyi bir uyum yakalayan ve Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper gibi takımdan ayrılacağı konuşulan Attila Szalai'nin geleceği merak konusu oldu. Yaz transfer döneminde adı birçok kulüple anılmasına karşın takımda kalan Macar stoperle ilgili karar verildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 11:52