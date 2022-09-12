Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde, Kim Min-Jae'nin Napoli'ye gitmesinin ardından transferin gözde ismi Attila Szalai'nin de durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe sezon başında verdiği kararın arkasında durmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai devre arasında ayrılacak mı? Karar verildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon Kim Min-Jae ile iyi bir uyum yakalayan ve Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper gibi takımdan ayrılacağı konuşulan Attila Szalai'nin geleceği merak konusu oldu. Yaz transfer döneminde adı birçok kulüple anılmasına karşın takımda kalan Macar stoperle ilgili karar verildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da hem Kim Min-Jae hem de Attila Szalai için güçlü teklifler gelmişti. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızı Napoli'ye göndermiş ancak Macar stopere izin vermemişti.
BU SEZON TAKIMDA KALACAK
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, Szalai ile görüşerek "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız" dedi. Macar futbolcunun bu yıl takımda kalacağı bildirildi.