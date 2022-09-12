Fenerbahçe'de Filip Novak ve Mauricio Lemos'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler kadroda düşünmediği iki isme kulüp arıyor.
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Yeni adresleri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen ve kadro dışı kalan Filip Novak ve Mauricio Lemos'a kulüp aranıyor. Sarı-lacivertlilerin gözünü transfer döneminin devam ettiği Yunanistan'a çevrilirken; yönetimin iki futbolcunun maaşlarının yarısını ödemeye hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 15:56
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe, Filip Novak ve Mauricio Lemos'un maaşlarının yarısını ödemeye bile razı.
FILIP NOVAK VE MAURICIO LEMOS YOLCU
Kadroda düşünülmeyen Filip Novak ve Mauricio Lemos, Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig için verilen listenin de dışında kaldı. Avrupa'daki büyük liglerin ardından Türkiye'de de transfer dönemi kapandı.