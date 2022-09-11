Markevych, "Dinamo Kiev düşüşte olan bir takım. Yazık, bu kadar kötü olmamalılar. Orada neler oluyor bilmiyorum ama bence değişiklik öncelikle yönetim düzeyinde olmalı. Dinamo Kiev, Ukrayna'nın ulusal gururudur. Yakın zamanda kurulan bir takım olan Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldüler. Oyuncuların ne düşündüğünü bilmiyorum, belki de bir transfer yapmayı düşünüyorlar. Lucescu'ya bakıyorum; 77 yaşındasın, ne yapmak istiyorsun. Kulübede kendinden mi kurtulmak istiyorsun? Bu oyunla veteran bir takımı bile yenebilirler mi bilmiyorum" diye konuştu.