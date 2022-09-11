Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçı sonrası rakiplerini sert oynamakla suçlayan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, başarısızlığa bahane üretmeye devam ederken, Rumen hocanın bu tutumu Ukrayna'da da tepki görmeye başladı.
Mircea Lucescu Ukrayna'da tepki gördü: Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldü!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde elendiği rakibinden rövanşını almıştı. Karşılaşmaya Ukrayna ekibinin oyunu soğutma çabaları damga vururken konuyla ilgili Mircea Lucescu'ya Ukrayna'dan sert eleştiriler geldi. İşte detaylar...
Ülker Stadı'ndaki maç sonrası, "Fenerbahçe sert oynadı. Bir oyuncum hastanelik oldu. Kalecim dizinden sakatlandı" diyen Lucescu, Rumen medyasına açıklamada da Fenerbahçe'yi eleştirdi. Tecrübeli teknik adam, "Bu, futbol değildi. Avrupa düzeyindeki takımlar böyle oynamıyor. Fenerbahçe oyunun birçok kuralını çiğnedi. Aşırı agresiflik gösterdiler. Fenerbahçe maçı bir Boğa güreşi gibiydi" dedi.
Ukrayna Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Myron Markevych ise, Dinamo Kiev'in son 3 resmi maçını da kaybettiğine dikkat çekip, bu tablonun sorumlusunun Lucescu olduğunu söyledi.