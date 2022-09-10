Fenerbahçe'nin Süper Lig kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 3 yabancı futbolcu kadroya dahil edilmedi. Özellikle başta yeni transfer Bruma olmak üzere, Novak ve Lemos, listeye dahil edilmedi.

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de, yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 17'ye yükselmişti. Süper Lig için 14 yabancı futbolcusuna lisans çıkarabilecek olan Kanarya, Lemos, Novak ve Bruma'yı kadro dışında bıraktı.

Bu 3 isim, ocak ayı transfer dönemine kadar ligde forma giyemeyecek. Ocak ayında yeniden verilecek olan listede kendilerine yer bulmaları halinde ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen yabancı futbolcular ise şöyle;

Osayi Samuel, Luan Peres, Szalai, Henrique, Alioski, Arao, Crespo, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia, Batshuayi, King, Joao Pedro.

F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli ekip, alınan bu karara ilişkin bir açıklama paylaştı. Sarı lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.