Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'nin menajeri Hoo Lee, Koreli futbolcuların olduğu bir belgeselde konuştu.
Kim Min-Jae'nin menajeri transferin perde arkasını anlattı! Avrupa devlerini reddetti
Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min Jae, yaz transfer döneminde Napoli'nin yolunu tutmuştu. Başarılı stoperin menajeri transferin perde arkasını anlattı. Oyuncunun menajeri Hoo Lee, "Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes onu transfer etmek istedi. Bu kulüplerin çoğu, yaz boyunca onunla görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2022- 12:20
Takvim'in haberine göre transferin perde arkasını anlatan Lee, yaz transfer döneminde oyuncusunu sadece Napoli'nin istemediğini belirtti. Lee, "Onun peşinde olan sadece Napoli değildi." sözleriyle bu durumu dile getirdi.