Transfer döneminde oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro'yu ödeyerek futbolcuyu bünyesine kazandıran Napoli, yıldız futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Kim Min-Jae, Napoli forması ile ilk maçlarında gösterdiği performansla alkış toplamaya başladı.