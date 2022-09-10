Jesus konuyla ilgili açıklamasında, "Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisinin 1 ay süren sakatlığı var. Sakat olduğu için grup aşamasında liste dışında bırakmaya karar verdik. Bruma belki bir sonraki turda listeye dahil olabilir" dedi.