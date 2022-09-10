Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe kadrosuna önemli isimleri kattı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus neşteri vurdu! O isimlerle yollar ayrılıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i geçen ve Spor Toto Süper Lig'de ise 3. sırada bulunan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini hareketli geçiren kulüpler arasında yer aldı. Sarı-lacivertlilerde yabancı sayısı 17'ye yükselirken, teknik direktör Jorge Jesus 3 isme neşteri vurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler Lincoln, Peres, Joao Pedro, King, Batshuayi gibi ses getiren oyuncularla sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı sayısı da 17'ye ulaşmış durumda...