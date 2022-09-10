Eden Hazard gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi...

Fenerbahçe transfer haberi: İspanyol basını, sarı-lacivertli ekip için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin transferin son gününde Hazard için devreye girdiği ve Belçikalı oyuncunun bu teklifi Real Madrid'de Ancelotti tarafından oynatılmaya başlandığı için reddettiği ifade edildi. İşte o haberin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 16:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022- 16:49