Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri Fenerbahçe oldu.
Eden Hazard gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi...
Fenerbahçe transfer haberi: İspanyol basını, sarı-lacivertli ekip için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin transferin son gününde Hazard için devreye girdiği ve Belçikalı oyuncunun bu teklifi Real Madrid'de Ancelotti tarafından oynatılmaya başlandığı için reddettiği ifade edildi. İşte o haberin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamların raporlarıyla önemli isimleri kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe; Joshua King, İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Tiago Çukur, Alioski ve Bruma'yı transfer etti.