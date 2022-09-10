FENERBAHÇE HABERLERİ: O rakam ortaya çıktı! F.Bahçe'ye Avrupa'dan dev gelir

Geride bıraktığımız sezon 2. olarak bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılım hakkı elde etmiş ve bu turda Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti. Bu turnuvada gruplara kalan ve ilk maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, önemli bir geliri de kasasına koymuş oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 10:54