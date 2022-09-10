Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Devler Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: O rakam ortaya çıktı! F.Bahçe'ye Avrupa'dan dev gelir
Geride bıraktığımız sezon 2. olarak bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılım hakkı elde etmiş ve bu turda Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti. Bu turnuvada gruplara kalan ve ilk maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, önemli bir geliri de kasasına koymuş oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Temsilcimiz, 2. ön eleme turunda karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e rövanşın uzatma dakikalarında yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.