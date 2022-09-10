Sarı-lacivertliler, usta hocası Jorge Jesus ile birlikte adeta kimlik değiştirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ! Kanarya Avrupa'da bambaşka! İşte o istatistik
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de yükseleşini UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i de 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları'nda şimdiden 7 maça çıktı ve ilginç istatistiklere imza attı. (FB SPOR HABERLERİ)
Sarı-lacivertliler, usta hocası Jorge Jesus ile birlikte adeta kimlik değiştirdi.
Fotomaç'ın haberine göre sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyen Fenerbahçe agresif presi ve hücumdaki çeşitliliği ile hem Süper Lig'e hem de Avrupa'ya damga vuruyor.
Kanarya bu sezon Avrupa Kupaları'nda 7 maça çıktı. Sadece evinde Dinamo Kiev'e kaybetti.