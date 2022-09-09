Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'a olay tepki!
Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertli ekip, B Grubu ilk maçında evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Kanarya mücadeleyi Batshuayi'nin son dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Karşılaşma boyunca Dinamo Kiev'li oyuncuların zamana oynamasına sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı mücadelenin ardından Ukrayna ekibinin kalecisi Bushchan'a doğru, "Yere yatsana" tepkisinde bulundu. İşte detaylar...
Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Ukrayna ekibi yaptığı faullerle dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatarak soyunma odasına girdi.