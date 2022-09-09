"İSTERSEN 1 SAAT YAT"

Maç sonrası kaleciye yönelik "Yere yatsana" şeklindeki serzenişinin hatırlatılması üzerine Jorge Jesus, "Aynen öyle oldu. Sözlerle değil el işaretiyle 'Artık istediğin kadar yerde yatabilirsin. İstersen 1 saat yat. Hiçbir önemi yok' demek istedim.