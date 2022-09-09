Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev maçında çılgına döndü! İşte o anlar
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i evinde 2-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele zaman zaman tansiyon yükselirken, Dinamo Kiev'li oyuncuların yaptığı hareketler Mert Hakan Yandaş'ı kızdırdı. İşte detaylar...
Kritik mücadelede konuk takım futbolcularının yaptığı sert fauller ve zaman geçirmeye yönelik hareketleri tepki çekti.
SERDAR AZİZ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı ilk müsabakada sakatlık geçiren Serdar Aziz, Dinamo Kiev'le UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçla birlikte sahalara geri döndü. Tecrübeli savunmacı müsabakaya yedek kulübesinde başladı.