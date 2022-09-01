Fenerbahçe'de teknik heyet Konyaspor yenilgisinin detaylı analizini yaptı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan kritik karar! İlk 11'de değişiklikler geliyor
Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de 4 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi Jorge Jesus, gerekli önlemleri aldı. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de en az 3-4 değişiklik yapmayı planladığı ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik heyet Konyaspor yenilgisinin detaylı analizini yaptı.
Karşılaşmanın ardından ön bölge organizasyonlarını beğenmediğini açıklayan Jorge Jesus, yapılan hataları oyunculara da gösterip, nasıl oynamaları gerektiğini anlatacak.
Hedef Kayserispor maçıyla 'eski kimliğe' geri dönmek.