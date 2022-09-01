SZALAI'NİN KADERİ BELLİ OLUYOR

Fotomaç'ın haberine göre Aston Villa ve Brighton'un radarındaki Attila Szalai için kritik saatler başladı... İngiltere'de yaz transfer dönemi 1 Eylül'de kapanacağı için Macar stoperin Ada'ya gidip gitmeyeceği bugün belli olacak.

