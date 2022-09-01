Miha Zajc'a da İtalya'dan teklifler bulunuyor. Sloven orta saha özellikle geçen sezon sergilediği başarılı performans sonrası takım içinde ağırlığını artırmıştı.
Fenerbahçe'de transferde kritik gün! Attila Szalai ve Miha Zajc...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa'da büyük liglerde yaz transfer dönemi bugün sona erecekken, talipleri olan Attila Szalai ve Miha Zajc'ın durumu bugün belli olacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Miha Zajc'a da İtalya'dan teklifler bulunuyor. Sloven orta saha özellikle geçen sezon sergilediği başarılı performans sonrası takım içinde ağırlığını artırmıştı.
Jesus döneminde ligde 4 maçta şans bulan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asist ile başarılı çizgisini sürdürdü.
Yönetim, kontratının son senesine giren Zajc konusunda tekliflerin durumuna göre Jesus'un da görüşünü alarak karar verecek. Zajc kalırsa sözleşmesi uzatılacak.