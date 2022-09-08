UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus bu maçın 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

MICHY VE SERDAR KADRODA

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. Öte yandan takımın tecrübeli stoperi Serdar Aziz de sahalara dönecek. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta sakatlanan Serdar, yine Ukrayna temsilcisi karşısında takımına dahil olacak. Serdar'ın, müsabakaya yedek başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Henrique, Szalai, Peres, Arao, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Crespo, Joshua King, Valencia.

D. Kiev: Byshchan, Zabarnyi, Syrota, Kedziora, Shepelev, Andriyevskiy, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Kabaiev, Vanat.