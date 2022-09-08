UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşılaşması sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maç için geri sayımın başlamasıyla birlikte takımlar hazırlıklarını tamamlarken futbolseverler arama motorlarında karşılaşmanın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte F.Bahçe - D. Kiev karşılaşmasının detayları...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı takip için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi birinci haftasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rövanş peşinde. İddialı iki takımın karşılaşmaya saatler kala hazırlıkları sürerken müsabakayı canlı takip etmek isteyenlerin arama motorlarında araştırdıkları Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

F.BAHÇE - D. KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMELER 11'LER

Fenerbahçe

Bayındır; Henrique, Szalai, Petroni; Alioski, Crespo, Arao, Kahveci, Kadioglu; Pedro, King

Dinamo Kiev

Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.