Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Nathanael Mbuku gerçeği ortaya çıktı! Transfer...
Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de, sıcak saatler yaşanıyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala, sarı lacivertlilerle ilgili bomba bir haber geldi. Fransız basını, Kanarya'nın, Reims forması giyem Nathanael Mbuku'yu transfer etmek istediğini duyurdu. Ancak transferin gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmıştı.
Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilieyen Kanarya, flaş isimleri transfer etti.