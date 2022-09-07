Joao Pedro'nun menajeri transferin perde arkasını anlattı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerin bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, İtalyan basınına olay açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun menajeri, Joao Pedro'yu ilk olarak Galatasaray tarafından çok istediğini ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle beraber Pedro'nun fikrinin değiştiğini belirtti. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 11:54