MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül'de biten Belçika'da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi.