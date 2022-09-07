Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni başlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş karar! UEFA listesine bildirilmemişti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, UEFA listesine yer almamıştı. Michy Batshuayi transferi sonrası forma şansı azalan deneyimli golcünün, menajerine takım bulması için talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı ve elendiği Ukrayna ekibiyle UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştü.