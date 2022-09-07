FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'dan olay Jorge Jesus sözleri! "Dalga geçiyor..."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ı çalıştıran Pereira, ülke futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin şu anki teknik direktörü Jorge Jesus hakkında da flaş sözler söyledi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 11:28