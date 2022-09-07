Fenerbahçe'de iki kez görev yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERİ: Vitor Pereira'dan olay Jorge Jesus sözleri! "Dalga geçiyor..."
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ı çalıştıran Pereira, ülke futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin şu anki teknik direktörü Jorge Jesus hakkında da flaş sözler söyledi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Tecrübeli teknik direktör, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçmişti.
Pereira, Corinthians'ın başında 47 maçta görev aldı.