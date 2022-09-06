TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için devrede! Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kayserispor maçının ardından "21 yaş altı bir oyuncu alabiliriz. Türk oyuncu da olabilir" şeklinde konuşan Başkan Ali Koç'un açıklamasının ardından arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 09:19