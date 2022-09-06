Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski performansını her geçen gün yükseltiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Taraftarların yeni gözdesi Ezgjan Alioski! Kiralık gelmişti ama...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilerde taraftarların yeni gözdesi oldu. Makedon sol bekin gösterdiği performans sonrası taraftarlar ayakta alkışladı ve yönetimden bonservisinin alınması konusunda çağrıda bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe , Kayserispor'u ağırlarken, Sarı Lacivertlilerin Kuzey Makedonyalı sol beki Alioski ilk kez ligde 11 görev aldı.
Adana Demirspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve geçen hafta Konyaspor maçında ise kadroda olmasına rağmen süre almayan Alioski, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Austria Wien ile oynanan iki karşılaşmada da sahaya 11'de çıkmıştı.