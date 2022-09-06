Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi: Jorge Jesus ile çalışmak ayrıcalık!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak takımın bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ve yaşadığı mutluluğu dile getiren Batshuayi, Teknik Direktör Jorge Jesus’la çalışmanın ayrıcalık olduğuna da değindi. Yıldız futbolcu, takımın mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede olduğuna da vurgu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 17:13