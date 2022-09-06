Fenerbahçe'den Cedric Bakambu bombası! 8 Eylül'e kadar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonrası yaptığı açıklamada transferi tamamladıklarını belirtmişti. Portekizli çalıştırıcının bu sözlerine rağmen Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Cedric Bakambu için devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 13:38