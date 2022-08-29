Süper Lig'in4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip maçı 1-0 kaybetti.

Müsabakanın 22. dakikasında kırmızı kart gören Enner Valencia, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

İşte Valencia'nın özür mesajı:

Tüm arkadaşlarımdan, teknik ekipten ve Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum.

Hakemin kararını kabul etmiyorum. Ancak bu yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bize inanmaktan vazgeçmeyin. Tüm olumsuzluklara rağmen savaşacağız.