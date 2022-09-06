Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri ve takım kaptanları Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan kurşunlanma olayıyla ilgili TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi Altay Bayındır: Kiev maçı içimizde kalmıştı!
TFF'ye yapılan saldırı sonrası kulüpler federasyona geçmiş olsun ziyaretine gitti ve birliktelik mesajı verdi. Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır ziyaret sırasında, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk maçında Dinamo Kiev ile oynayacak olan mücadele için açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Kiev ile yeniden eşleştiğimiz için mutluyuz, içimizde kalan bir maçtı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ziyaretin ardından Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.
Geçmiş olsun ziyaretinde güzel bir ortam oluştuğunu belirten Altay Bayındır, "Buraya geçmiş olsun ziyaretine geldik. Çok güzel bir ortam oluştu.