Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.

İşte o yazı:

F.Bahçe tel tel döküldü… Adını ve formasını bilmeyen biri olsa 'adeta mahalle takımı' der. Koskoca F.Bahçe 11'e 11 kötü oynadı, 10'a 11 kötü oynadı, 10'a 10 oynanırken çok daha kötü oynadı. Koskoca F.Bahçe 90 dakikada kaleye sadece 1 tane mi şut atar? Koskoca F.Bahçe bu kadar çok top kaybeder mi? Koskoca F.Bahçe bu kadar düşük tempo ile oynar mı? Kadro ile çok fazla oynanıyor. Kimin nerede, ne zaman görev alacağı belli değil. Bir de basit bir yerleşim hatasından gelen Konyaspor'un golü eklendiğinde yenilgi kaçınılmaz oldu. Valencia oyundan atıldı… Hakemin arkası dönükken kırmızı kart göstermesini anlayamıyorum. Valencia'nın bir hamlesi var ama asla şiddeti yüksek değil. Fakat pozisyonda hakemden çok bu ortamı sağlayan Valencia'nın sorumsuzluğunu eleştirmek lazım. Valencia kalsaydı F.Bahçe daha mı iyi oynardı? Ya da puan alır mıydı? Bilmek imkânsız ama dün geceki F.Bahçe'ye baktığımızda tek farklı mağlubiyet bile mükemmel sonuç.