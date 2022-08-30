Forvet hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Maxi Gomez'i tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol ekibi Valencia ile her konuda anlaştı. İşte Maxi Gomez'in transfer detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe taraftarın yolunu gözlediği santrfor transferini sonunda tamamladı. Sarı-Lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Valencialı Maxi Gomez için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardı. Kanarya yeni golcüsüne yakında kavuşacak.

6 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Takvim'in haberine göre Kanarya'nın 6 milyon Euro+bonuslar ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi, İspanyol ekibi tarafından kabul edildi ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.

SÖZLEŞMESİ 3+1 YILLIK

Fener, oyuncu tarafıyla da yıllık 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı. Sözleşmede ufak detayların görüşüldügü öğrenildi.

106 MAÇTA 23 GOL, 5 ASİST

Son 3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Valencia da dün Cavani transferinde sona ulaştı.