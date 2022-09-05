UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da karşılaşan iki ekip, grup aşamasında da eşleşti. Fenerbahçe, kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev grup aşaması 1. maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.