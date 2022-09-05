Reece James'ten 6 yıllık imza!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 5 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde ne var?
🔥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması! Beşiktaş'tan Josef de Souza açıklaması! 18:07
Reece James'ten 6 yıllık imza! Reece James'ten 6 yıllık imza! 17:10
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 16:58
G.Saray'da transferde mutlu son! G.Saray'da transferde mutlu son! 16:57
Fırtına'nın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Fırtına'nın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 16:33
Cimbom'da forvete sürpriz aday! Cimbom'da forvete sürpriz aday! 16:30
Daha Eski
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 16:26
Josef'ten saldırı açıklaması! Josef'ten saldırı açıklaması! 16:14
Beşiktaş'tan Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklama! Beşiktaş'tan Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklama! 15:50
G.Saray - G.Antep FK maçı saat kaçta? G.Saray - G.Antep FK maçı saat kaçta? 15:27
Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! 15:12
İşte Icardi'nin satın alma opsiyonu! İşte Icardi'nin satın alma opsiyonu! 15:03
SON DAKİKA