Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Rennes maçı öncesi konuştu
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2022- 20:16 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 20:47
JORGE JESUS: GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ
Yarın zor bir maça çıkacağız, zor bir ekip bekliyoruz karşımızda. Rennes, Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde oynuyorlar. Biz de kendimizi güçlü takımların arasına atmak istiyoruz, gruptan çıkmak ve elimizden geleni yapıp, iyi bir durama gelmek istiyoruz.
Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz.
Rakibimizin değerini biliyoruz, mükkemmel oyuncuları var. Ligde 6.'lar. Kalitelini gösteriyorlar. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar, biz de onlar gibi yapacağız. Yarın onlara karşı iyi oynamak istiyoruz.
Bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık, bu hafta bay geçtik. Pazar günü oynayacağız, yine bir haftada 2 maç yapacağız ama bakarsanız bay geçmek bizim için güzel oldu. Yarın da hafta sonu maçını düşünüp, ona göre karar vereceğiz.
Futbolda takımların değerini baktığınızda fikirleriniz şekilleniyor. Rennes ve Dinamo Kiev şuan grupta favori durumundalar, maçlar oynandıktan sonra puanlar kazanıldıktan sonra düşüncem değişebilir ama Rennes ve Kiev favoriler.
Rennes teknik direktörü iyi ve ilginç bir kariyeri var. Teknik adamlar önemli ama sahada oyuncular oluyor. Santamaria onlar için önemli bir oyuncu ama kaliteli bir kadroları var.
Stadyumda çok fazla taraftarımız olmayacak, onların burada olmalarını isterdik. Rennes ve yetkililerin Fenerbahçe taraftarına karşı bir yaptırımı oldu. Demek ki Rennes kulübünün Fenerbahçe taraftarının parasına ihtiyacı yok.