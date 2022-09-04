ÇOK FAZLA PAS ALACAK

Fenerbahçe'de Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Diego Rossi, Emre Mor gibi süratli, ileri çok top taşıyan, çok pas alabileceği forvetlerle oynayacağı için Beşiktaş'taki performansını daha da ileriye taşıması yüksek ihtimal.