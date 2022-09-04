Aylarca forvet transferi için uğraş veren Fenerbahçe, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez isimleri üzerinde durmuş ancak bu isimleri tercih etmekten vazgeçmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Kanarya'nın yeni yıldızı Michy Batshuayi neden transfer edildi?
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan forvet konusu Michy Batshuayi hamlesiyle sona erdi. Fenerbahçe'de bu transferinde perde arkasında yaşanan 5 neden ise oldukça dikkat çekici...(FB SPOR HABERLERİ)
Yaşanan gelişmelerin ardından sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.
Sağlık kontrollerinden geçirilen ve imzayı atan Belçikalı golcünün bonservis bedeli 3.5 milyon Euro olarak açıklandı.