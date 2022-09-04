Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maça farklı kadroyla çıkma geleneğine devam ediyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus rotasyona devam ediyor!
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus her maçta olduğu gibi rotasyona yapmaya devam etti. İşte o ilginç istatistik...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maça farklı kadroyla çıkma geleneğine devam ediyor.
Kayserispor karşısında eksik oyuncuların da çokluğu nedeniyle mecburi bir rotasyona giden tecrübeli çalıştırıcı, son Konyaspor karşılaşmasına göre 6 farklı oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü.
Tecrübeli hoca özellikle hafta içinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçını da düşünerek bu rotasyona gitti.