Fenerbahçe'de Jorge Jesus rotasyona devam ediyor!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus her maçta olduğu gibi rotasyona yapmaya devam etti. İşte o ilginç istatistik...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 13:17