Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertliler antrenmanlarını sürdürdü. Fenerbahçe'de en çok merak edilen Joao Pedro'nun oynayıp oynamayacağı konusu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek.

