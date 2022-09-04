Bir maç düşünün Kayserispor, F.Bahçe kalesine dakika 75'te gidiyor.
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı yorumu! "Antrenman gibiydi"
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele sarı lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu ise karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun o yazısı...
Onda da gitmiyor, F.Bahçeli oyuncunun topu taca veya kornere atmama lüksünden pozisyon oluyor.
Bu tip takımlar lige keyif değil eziyet veriyorlar.