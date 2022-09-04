Sahada torpil olmaz. Kim iyiyse formayı o giyecek. Jesus'un adaleti sağlayacağına inanıyorum. Sarı- lacivertlilerin baskılı oyununu ileriki dakikalara taşıyabilmesi gerektiğini hep söyledim. Kayserispor karşısında bunu neredeyse son dakikalara kadar götürdüler. Sert takımlara da karşı bunu başarabilirlerse müthiş bir takım bizi bekliyor. Pedro ilk 11 oynadığı ilk maçta lige damga vuracağını gösterdi. Zaman geçtikçe çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Valencia'nın daha çok atanı sanki! Öyle bir gol attı ki belki de bu golü sadece o atabilirdi. Fenerbahçe evinde, "yumuşak" takımlara karşı her daim favori. Ancak şampiyonluğa gidecekse kendi ayarındaki takımlara karşı üstünlük kurması gerekiyor. Henüz bunu yapabildiği göremedim. Haftaya Dinamo Kiev maçı var. Bakalım neler olacak?