Fenerbahçe için dün gece çok güzel bir gece oldu...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a övgü dolu sözler! "Mükemmeldi"
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Eski hakem Ahmet Çakar, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı, Sabah gazetesinde yazdığı yazıda değerlendirdi. Ahmet Çakar yazısında Palabıyık hakkında, "Maçı mükemmel yönetti" ifadelerine yer verdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Konya mağlubiyetinden sonra çok eleştirilen sarı-lacivertliler, farklı bir kadro ile sahaya çıktı ama oyunun her bölümünde etkili ve rakibi boğan tarzda bir futbol ortaya koydu.
İlk 35 dakika, yani gole kadar Kayserispor bırakın pas yapmayı, kafasını bile kaldıramadı.