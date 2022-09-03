Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joao Pedro, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maçı kazanmak önemliydi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir cevap vermek istiyorduk. Gol atmak için sabırsızlanıyordum taraftarın önünde, inanılmaz bir duyguydu. Benim attığım gol dışında takımın performansı çok iyiydi."

"İlk geldiğimde söyledim, çok iyi şekilde karşılandım. Oynamadığım zamanlarda bile taraftarımız bana sevgisini ve desteğini hissettirdi. Yeni bir yere bu çok önemli. Oynamadığım periyotta çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Performansımdan mutluyum"