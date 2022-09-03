Sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!
Fenerbahçe transfer haberi: Michy Batshuayi renklerine bağlayarak forvet hattını zenginleştiren sarı-lacivertli ekipte, Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Belçika basını yaşanan bu gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Forvet pozisyonu için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor
Sarı lacivertliler son olarak Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı