Fenerbahçe aylardır sürdürdüğü santrfor arayışını Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak sonlandırdı.
FENERBAHÇE HABERİ: İşte Jorge Jesus'un Batshuayi planı!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, uzun süredir beklenen forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Chelsea'den Michy Batshuayi'yi bonservisiyle renklerine bağladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Belçikalı golcüyü nasıl kulllanmak istediği de ortaya çıktı. İşte madde madde Fenerbahçe'nin Batshuayi'yi transfer etme nedenleri... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı golcüyü Chelsea'den bonservisiyle renklerine bağladı.
BONSERVİS BEDELİ 3.5 MİLYON EURO
İstanbul'a getirilen Belçikalı santrfor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı.