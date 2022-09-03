Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 resmi maçta forma giyip 14 gol, 5 asist üreterek takımın en golcü ismi olan Batshuayi'nin transferi her ne kadar sürpriz olarak değerlendirilse de, teknik direktör Jorge Jesus ve sarı lacivertli yönetimin sağlam gerekçeleri bulunuyor.