Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Kadıköy'deki heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Kadıköy'deki heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Pedro.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HAKEM ALİ PALABIYIK

Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan.

TEK EKSİK VALENCIA

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakasında tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemiyor.