Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gündemindeki Mariano Diaz için olay sözler! "Para için reddetti"
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gözler forvet hamlesine çevrildi. Sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisinin de Real Madrid forması giyen Mariano Diaz olduğu öğrenilmişti. Fransız basını, 29 yaşındaki futbolcunun para için Fenerbahçe'yi reddettiğini iddia etti. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip Jorge Jesus önderliğinde çıktığı 4 maçta 7 puan topladı.
Öte yandan yaz transfer döneminin de bitimine sayılı günler kaldı.