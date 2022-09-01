Golcü transferini noktalamak isteyen Fenerbahçe'de operasyona hız verildi.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Choupo-Moting bombası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi için bir süredir uğraş verdiği Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Adı birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting'in Fenerbahçe'ye önerildiğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferi UEFA listesine yetiştirmek için çaba sarf ediyor.
Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Kanarya'da tüm gözler yeni santrforun kim olacağına çevrildi.