TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Choupo-Moting bombası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferi için bir süredir uğraş verdiği Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Adı birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting'in Fenerbahçe'ye önerildiğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 01:21