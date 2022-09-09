Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası Lucescu'dan Jorge Jesus'a zehir zemberek sözler!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler kendisini Şampiyonlar Ligi elemelerinde turnuvadan dışarı iten rakibini, Avrupa Ligi'nde yenerek bir nevi rövanşı kazandı. Kadıköy'de oynanan maç sonrası Mircea Lucescu ve Jorge Jesus'un atışmaları damga vurdu. Rumen teknik adam, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 19:57