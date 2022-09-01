FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ayrılan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ayrılan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Berke Özer, Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. 22 yaşındaki eldiven bir süredir kulüp arıyordu. Genç file bekçisinin yeni durağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 16:55