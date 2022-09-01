Berke Özer'in yeni adresi belli oluyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan ayrılan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!
Berke Özer, Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. 22 yaşındaki eldiven bir süredir kulüp arıyordu. Genç file bekçisinin yeni durağı belli oldu. İşte ayrıntılar...
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekibi Portimonense ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Portekiz ekibi, Berke Özer'i birinci kaleci olarak kullanmayı planlıyor.