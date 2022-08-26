Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yönetimin, Futbol Federasyonu'nun bu sezon tanıdığı U21 yabancı hakkını kullanmak istediği ve Bordeaux formasını giyen Dilane Bakwa'ya kanca attığı öğrenildi.

BORDEAUX BURAK'I İSTEMIŞTİ

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız kulübüne ile temasa geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre yönetim, Bardeaux'ya bir miktar para ve Burak Kapacak'ı takas olarak teklif etti. Hatırlanacağı gibi Burak Kapacak geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübünün transfer gündemine girmiş ancak genç yıldız tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Kongo asıllı Fransa vatandaşı olan Dilane Bakwa sol kanatta, forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor. Bu sezon Bordeaux formasıyla Ligue 2'de 4 maça çıkan genç yıldız 332 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

TÜM RAPORLAR ÇOK OLUMLU

19 yaşındaki futbolcuyla ilgili scout ekibinin çok olumlu bir rapor verdiği, Jesus'un da transferi onaylamasının ardından pazarlık sürecine geçildiği öğrenildi. Fenerbahçe ile Bordeaux arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.