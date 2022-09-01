FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e Arsenal kancası! Rekorla transfer...

Fenerbahçe A takımıyla forma giydiğinden bu yana yükselen bir grafik çizen Arda Güler, Avrupa devlerinin transferde radarına girmişti. 17 yaşındaki oyuncu için Premier Lig temsilcisi Arsenal'in devreye girdiği ve dev bir transfer bütçesi ayırdığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde genç oyuncu, rekor bir bedelle ayrılacak. İşte o rakam ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 11:41