Geçtiğimiz sezon transferin son günlerine doğru Fenerbahçe'ye gelen Burak Kapacak forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Burak Kapacak Beşiktaş'a önerildi!
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de gözler takıma yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimlere de çevrildi. Sarı-lacivertlilerde transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklenilen çıkışı gösteremeyen Burak Kapacak Beşiktaş'a önerildi. Burak için Fransız ekibi Bordeaux yakın takibini sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon transferin son günlerine doğru Fenerbahçe'ye gelen Burak Kapacak forma şansı bulmakta zorlanmıştı.
Vitor Pereira'nın hiç şans tanımadığı İsmail Kartal'ın nadiren şans verdiği genç futbolcu, Jorge Jesus'tan da formayı kapamadı.
Sarı-lacivertlilerin forma şansı bulamayan 22 yaşındaki futbolcusunu Beşiktaş'a tavsiye ettiği ifade edildi.