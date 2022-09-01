FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Burak Kapacak Beşiktaş'a önerildi!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de gözler takıma yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimlere de çevrildi. Sarı-lacivertlilerde transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklenilen çıkışı gösteremeyen Burak Kapacak Beşiktaş'a önerildi. Burak için Fransız ekibi Bordeaux yakın takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 18:10