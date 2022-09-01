Golcü arayışları için yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Cristiano Ronaldo ile anlaşma tamam
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, büyük bir imzaya hazırlanıyor. İddialara göre sarı-lacivertli kulüp, Manchester United ve Portekiz milli takımının yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo ile anlaşma sağladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yılın değil, Türkiye açısından belki de asrın transfer bombasını patlatmak üzere.
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.