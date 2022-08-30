Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve satış listesine koyulan Mergim Berisha'nın yeni adresi belli oldu. 24 yaşındaki golcünün Alman ekibi Augsburg için sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. (FB spor haberi)

Son olarak geçtiğimiz aylarda kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u Belçika 2. Ligi ekiplerinden Dender EH'e kiralayan Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Mergim Berisha'yı Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralıyor.

Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Berisha'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çok yakın olduğu belirtildi.

Haberde golcü oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'da olduğu vurgulandı.