Son olarak geçtiğimiz aylarda kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u Belçika 2. Ligi ekiplerinden Dender EH'e kiralayan Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Mergim Berisha'yı Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralıyor.
Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Berisha'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çok yakın olduğu belirtildi.
Haberde golcü oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'da olduğu vurgulandı.