Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya ekibi, 66. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada direkt kırmızı kart, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma sonrası Fotomaç Gazetesi yazarları mücadeleyi yorumladı. İşte Fotomaç yazarlarının Konyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri...

GÜRCAN BİLGİÇ - ŞIMARIK!

Sezon başından beri F.Bahçe'nin verdiği mesaj; direkt rakip kaleye oynayıp, mümkün olduğunca çok pozisyona girip, tempoyu yüksek tutup, keyif veren bir oyunla kazan... Valencia'nın kırmızısı, eksik kalmak maçın kendi hikayesinde yer alacak ama 11 kişi oynarken de rakip kaleye şutun yoktu. Bir türlü anlam veremediğim üçlü (ya da beşli) defans kurgusundan hedefleri bazı maçlarda çalışacak Jesus'un. Ama sağ ve sol bekin orijinal değilse, bu düzenin zayıf karnı kanatları rakibe veriyorsun. Konyaspor'un en büyük silahının rakip analizi olduğu, kritik noktada çıkacak hatanın peşinde sabırla dolaştığını anlayamamış Kurt Hoca. İki orta saha özellikli (Arao – Zajc) oyuncuyla, organize bir rakibe karşı oyun kurmaya çalışıyorsun. Duvara toslarsın... Çünkü o bölgede rakip hep senden bir fazla oynuyor, yüzünü bile döndürmüyor kaleye.

Bunun yanına "şımarık" kelimesini de eklemek gerekiyor. Valencia'nın kırmızıya neden olan hareketi de şımarıklık, Ferdi'nin İrfan Can'ın pasının peşinden koşmaması da. Üst üste farklı galibiyetler geldikleri bu maçta, "nasıl olsa kazanırız" tavrını taşımaları da tüm takıma yansıyan gevşeklik. Duran top haricinde pozisyon bulamadan bitirdiler maçı. Bir hafta önce Adana Demirspor bu sarsak yapıyı birkaç kere deldi. Konyaspor'un saha organizasyonu Demirspor'un da önünde. Çok kolay oldu onlar için bu sarsıntıdan sonuç çıkarmak. Jesus'un ikinci 45'teki tüm hamleleri akıllıcaydı. Rakip eksik kaldığında istedikleri baskıyı kurdular ve oyunu ele geçirdiler. Ancak rakibin ezberinden çıkan gol ile tüm hesaplar şaştı. Puan kayıpları kaçınılmaz. Önemli olan öz eleştiriyi doğru yapmak. Lincoln sol bek oynayamıyor, iki orta saha ile oyun dönmüyor, üçlü ön taraf iç sahada belki iş yapıyor ama pas kanalları kesildiği anda etkisiz eleman oluyorlar.

EMRE BOL - İDEALİNİ BULMALI

Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyondan başlayalım. Belki kırmızı belki değil lakin milyon dolarlık yayıncı kuruluşun kameraları hiçbirimize doğruyu gösteremedi. Benim gördüğüm pozisyonda, "kırmızıyı gerektirecek bir durum" kesinlikle yok. Olay sadece iki oyuncunun "iteleşmesi" aslında. Ama Konyasporlu oyuncunun, "tiyatral yeteneği" Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasına neden oldu! Ligde henüz gol yememiş Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin ne yapacağını merak ediyordum. Konya ekibi tam bir antrenör takımı… Ne oynadığını bilen bir takım karşısında Jorge Jesus, o hücumun dibine vuran oyununu oynayamadı.

Hep söylediğim bir şey var. Şampiyonluğa oynayan takımın bir ideal 11'i olacak diye… Her hafta hatta haftada iki kez kadroyu tamamen değiştiren Jesus "idealsizliğin idealini" bulmaya çalışıyor! Oyuncu bir hafta çok iyi anlaşabildiği takım arkadaşıyla oynarken sonraki hafta hiç anlaşamadığı bir oyuncuyla oynamak durumunda kalıyor. Teknik direktörün görevi birbiriyle en doğru işleri yapan futbolcuları belirlemek değil mi? Fenerbahçe'nin zayıf rakipler karşısında şov yapması beni hiç ilgilendirmiyor. Zira bu sezon denk rakiplerden alınacak sonuçlar şampiyonu belirleyecek. Tabii Konyaspor takımını es geçmeyelim. Gerçekten tam bir disiplin takımı. 11'e 11, 11'e 10 sonra da 10'a 10 nasıl gerekirse öyle oynadılar. İlhan hocayı tebrik ediyorum.

ERMAN TOROĞLU - YARALI FENER

Konyaspor, klasik futbolunu oynuyor... İyi pas yapıyorlar, yardımlaşıyorlar, sık sık da yer değiştirip rakip defansın dengesini bozmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe de kötü işler yapmıyor, güzel maç oluyor... Nereye kadar; Valencia öyle bir iş yapıyor ki gereksiz... Rakip defansla dalaşıyor, rakip defans bunu itiyor o da ayak tabanını rakibin hayalarına doğru iteliyor. Hakem pozisyonu net takip ediyor, kamera da var. Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu bu hareketi yapmaz ve takımı eksik bırakmaz. Onun atılması Fenerbahçe'yi bozmuyor, Konya'yı bozuyor. Jesus olaya hakim oluyor, takımı defansa çekmiyor ileriye santrforunu koyuyor Konya ile kafa kafaya oynuyor. Bu sırada Konya kararsız, 'Gideyim mi top mu yapayım' diye.

Eksik kalırsan, Konya iyi top yapan takım olunca top almak için fazlaca enerji sarf eder. Konya Fenerbahçe'nin üzerine fazla gitmiyor. 'Yorayım sonra işimi bitireyim' diyor. Nereye kadar, Konya'dan atılan Adil'e kadar. Sonra Konya kendine geliyor. 'Ben yine kafa kafaya oynayayım gol atayım' diyor... Nitekim atıyorlar. İkiyi atacak fırsat da buluyorlar. Fenerbahçe sahada çok kopuk. Mesela bir frikik pozisyonu var. Eğer Fenerbahçe bu frikiği çalışmamışsa ve burada oynayan iki üst düzey oyuncu birbirine top atıp anlaşamamışlarsa daha takımın çok fırın ekmek yemesi lazım. Bunu da yapacak olan Jesus. Ama şu var sarı-lacivertliler dün büyük bir yara aldılar.